Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было здорово наблюдать вживую». Карлос Алькарас — о посещении этапа Гран-при Формулы-1

«Было здорово наблюдать вживую». Карлос Алькарас — о посещении этапа Гран-при Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от посещения этапа Гран-при Формулы-1 в Монце (Италия).

«Честно говоря, это был потрясающий опыт. Я давно хотел съездить на Формулу-1, но теннисный график не позволяет посещать многие мероприятия. После US Open я был немного разочарован. Старался как можно быстрее перезагрузиться.

Очевидно, что подход гонщиков к заездам невероятен. То, как они сосредоточены на каждом этапе разминки, — это просто безумие. Я старался думать о том, как подхожу к матчу, турнирам. Было здорово наблюдать за этим вживую», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Дэвиса.

Напомним, во втором круге US Open — 2024 Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6. На этой неделе испанец примет участие в групповом этапе Кубка Дэвиса.

Материалы по теме
Карлос Алькарас приехал на этап Формулы-1 в Италии после раннего вылета с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android