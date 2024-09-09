Джек Дрэйпер — о дебюте в топ-20: 14 месяцев назад сидел дома и смотрел финал Уимблдона

Британский теннисист Джек Дрэйпер отреагировал на дебют в топ-20 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге АТР Джек стал 20-й ракеткой мира благодаря успешному выступлению на US Open — 2024. Напомним, британец дошёл до полуфинала турнира.

«Топ-20! Помню, как 14 месяцев назад я сидел дома на диване и смотрел финал Уимблдона. Тогда вылетел из топ-100 мирового рейтинга. Вот к чему приводят постоянная работа и замечательные люди вокруг! Жажду большего», — написал Дрэйпер на своей странице в Х.

На US Open — 2024 Дрэйпер впервые в карьере вышел в 1/2 финала на турнире «Большого шлема». Он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (5:7, 6:7 (3:7), 2:6), который впоследствии стал чемпионом соревнований.