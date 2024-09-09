Навратилова предсказала, сколько «Шлемов» выиграют Янник Синнер и Карлос Алькарас

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала предположение о том, сколько мэйджоров выиграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Думаю, Синнер будет стремиться к двузначному числу трофеев на турнирах «Большого шлема». И я бы сказала то же самое в отношении Алькараса. Единственное, что может их остановить, — это травмы, в противном случае число титулов должно превысить десять», — приводит слова Навратиловой We love tennis.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», оба титула он выиграл в 2024 году. 21-летний Карлос Алькарас четырежды побеждал на «Шлемах», в том числе дважды в нынешнем сезоне.