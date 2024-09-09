Мужской финал US Open — 2024 стал самым просматриваемым матчем в истории итальянского ТВ

Финал мужского US Open — 2024, в котором играли лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц, стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского телеканала SuperTennis TV. Об этом сообщил журналист Лука Фьорино на своей странице в соцсети Х.
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В среднем матч смотрели 1 млн 788 тыс. итальянцев, средняя доля просмотров — 10,12%. В общей сложности финал включили более 3,5 млн человек. Журналист отметил, что один из десяти включённых телевизоров в Италии был настроен на теннисный канал SuperTennis. По разным оценкам, население Италии составляет около 60 млн жителей.
Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. 23-летний итальянец выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере.
- 9 сентября 2024
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