Мужской финал US Open — 2024 стал самым просматриваемым матчем в истории итальянского ТВ

Финал мужского US Open — 2024, в котором играли лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц, стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского телеканала SuperTennis TV. Об этом сообщил журналист Лука Фьорино на своей странице в соцсети Х.

В среднем матч смотрели 1 млн 788 тыс. итальянцев, средняя доля просмотров — 10,12%. В общей сложности финал включили более 3,5 млн человек. Журналист отметил, что один из десяти включённых телевизоров в Италии был настроен на теннисный канал SuperTennis. По разным оценкам, население Италии составляет около 60 млн жителей.

Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. 23-летний итальянец выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере.