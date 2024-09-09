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В Формуле-1 поздравили Янника Синнера с победой на US Open — 2024

В Формуле-1 поздравили Янника Синнера с победой на US Open — 2024
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Пресс-служба Формулы-1 поздравила первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на US Open — 2024. В финале турнира Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

«Поздравляем друга Ф1 Янника Синнера со второй победой на турнире «Большого шлема» в этом году, на US Open», — гласит пост пресс-службы в соцсети Х.

В декабре 2023 года Синнер стал официальным Другом Формулы-1. В этом статусе Янник поддерживает Формулу-1, продвигая этот вид спорта через привлечение новых болельщиков.

23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.

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