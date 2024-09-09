Итальянский журналист Пелаццо: в Нью-Йорке Синнер замкнул несколько кругов

Итальянский журналист Джованни Пелаццо эмоционально высказался о победе соотечественника Янника Синнера на US Open — 2024.

«В Нью-Йорке Янник Синнер замкнул несколько кругов. Первый — самый свежий — огромный груз на плечах, несмотря на уверенность в невиновности, которую, видимо, некоторым по-прежнему трудно понять.

Второй круг – прошлогодний. После поражения в четвёртом круге от Зверева Янник возродился, улучшил игру и выиграл всё, что только можно.

Третий круг — это 2022 год и тот проклятый четвертьфинал с Алькарасом. Матчбол на пути, который, казалось, был проложен для первого турнира «Большого шлема», когда ему был всего 21 год. Два года назад пришла горькая пилюля, возможно, самая горькая из всех в его карьере. Однако два года спустя приходит, пожалуй, самое сладкое», — написал Пелаццо на своей странице в соцсети Х.