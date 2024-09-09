«Это первая ракетка, друзья». Светлана Кузнецова — о титуле Синнера на US Open — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об исходе мужского финала US Open – 2024.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Напомним, в титульном поединке сошлись первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и на тот момент 12-й номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5. Для 23-летнего итальянца это второй титул чемпиона турнира «Большого шлема».
«Закономерная победа Янника в финале. Тейлор Фритц на родном стадионе и при огромной поддержке соотечественников не смог навязать борьбу и проиграл в трёх сетах. Это первая ракетка, друзья», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
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