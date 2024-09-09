«Это первая ракетка, друзья». Светлана Кузнецова — о титуле Синнера на US Open — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об исходе мужского финала US Open – 2024.

Напомним, в титульном поединке сошлись первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и на тот момент 12-й номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5. Для 23-летнего итальянца это второй титул чемпиона турнира «Большого шлема».

«Закономерная победа Янника в финале. Тейлор Фритц на родном стадионе и при огромной поддержке соотечественников не смог навязать борьбу и проиграл в трёх сетах. Это первая ракетка, друзья», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.