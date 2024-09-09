Ник Кирьос иронично высказался о титуле Янника Синнера на US Open — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос иронично отреагировал на победу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате США – 2024.
Кирьос не стал публиковать отдельный пост о титуле Синнера, хотя поддержал проигравшего в финале американца Тейлора Фритца. Позднее Ник отреагировал на твит известного британского журналиста Пирса Моргана.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
Морган сделал репост публикации о победе Синнера в финале US Open – 2024.
«*После ДВУХ проваленных допинг-тестов. Исправляю это для вас», — написал Морган.
«Впервые в истории! Мы являемся свидетелями величия!» — иронично прокомментировал пост Моргана Кирьос, добавив эмодзи «мужчина, пожимающий плечами» и «зевок».
Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу.
- 9 сентября 2024
-
18:08
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:19
-
16:51
-
16:31
-
16:29
-
15:56
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:18
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:25
-
13:23
-
13:00
-
12:59
-
12:40
-
11:52
-
11:49
-
11:24
-
11:05
-
10:54
-
10:50
-
10:38
-
10:33
-
10:23
-
10:12
-
10:02
-
09:52