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Ник Кирьос иронично высказался о титуле Янника Синнера на US Open — 2024

Ник Кирьос иронично высказался о титуле Янника Синнера на US Open — 2024
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос иронично отреагировал на победу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате США – 2024.

Кирьос не стал публиковать отдельный пост о титуле Синнера, хотя поддержал проигравшего в финале американца Тейлора Фритца. Позднее Ник отреагировал на твит известного британского журналиста Пирса Моргана.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Морган сделал репост публикации о победе Синнера в финале US Open – 2024.

«*После ДВУХ проваленных допинг-тестов. Исправляю это для вас», — написал Морган.

«Впервые в истории! Мы являемся свидетелями величия!» — иронично прокомментировал пост Моргана Кирьос, добавив эмодзи «мужчина, пожимающий плечами» и «зевок».

Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу.

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