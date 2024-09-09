«Не всё потеряно». Виктория Азаренко поддержала Пегулу после поражения в финале US Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала третью ракетку мира американку Джессику Пегулу после поражения в финале US Open — 2024. Напомним, в матче за титул Пегула уступила соотечественнице Азаренко — второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 5:7, 5:7.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Было здорово видеть Джессику Пегулу в финале! Самый скромный и крутой человек и игрок! Ещё не всё потеряно, Джесс», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.
Отметим, это был первый титульный матч на турнире «Большого шлема» для американки. По итогам выступления на Открытом чемпионате США — 2024 Пегула поднялась на рекордную третью позицию в рейтинге WTA.
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