«Открытка Нику Кирьосу». Кузнецова — о фото Синнера и Калинской с трофеем US Open — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова иронично подписала совместное фото первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и его девушки россиянки Анны Калинской (14-я в мировом рейтинге) с трофеем US Open – 2024.

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5. Для 23-летнего итальянца это второй титул чемпиона турнира «Большого шлема».

«Открытка Нику Кирьосу», — подписала фото Кузнецова. Ссылка на пост Кузнецовой с оригинальным фото.

Кузнецова тем самым напомнила о неоднозначном поступке Кирьоса. Перед финалом турнира Ник прокомментировал своё совместное фото с Калинской (теннисисты встречались несколько лет назад) словами «вторая подача». Это обрушило волну критики на австралийца, в том числе со стороны Кузнецовой.