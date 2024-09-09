Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Открытка Нику Кирьосу». Кузнецова — о фото Синнера и Калинской с трофеем US Open — 2024

«Открытка Нику Кирьосу». Кузнецова — о фото Синнера и Калинской с трофеем US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова иронично подписала совместное фото первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и его девушки россиянки Анны Калинской (14-я в мировом рейтинге) с трофеем US Open – 2024.

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5. Для 23-летнего итальянца это второй титул чемпиона турнира «Большого шлема».

«Открытка Нику Кирьосу», — подписала фото Кузнецова. Ссылка на пост Кузнецовой с оригинальным фото.

Кузнецова тем самым напомнила о неоднозначном поступке Кирьоса. Перед финалом турнира Ник прокомментировал своё совместное фото с Калинской (теннисисты встречались несколько лет назад) словами «вторая подача». Это обрушило волну критики на австралийца, в том числе со стороны Кузнецовой.

Материалы по теме
«Это ниже дна». Скандальный Кирьос жёстко оскорбил Калинскую, но за Анну вступились
«Это ниже дна». Скандальный Кирьос жёстко оскорбил Калинскую, но за Анну вступились
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android