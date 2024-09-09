Бен Ротенберг: показательно, что Синнер не стесняется упоминать об антидопинговых мучениях

Американский теннисный обозреватель Бен Ротенберг в очередной раз высказался о допинговом скандале первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Честно и показательно, что Синнер не стеснялся упоминать о своих антидопинговых мучениях как на церемонии награждения, так и в редакции ESPN», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 8 сентября, в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году. Итальянец не раз упомянул, через что он прошёл на пути к титулу, затронув тему допинг-расследования.