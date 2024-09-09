«Деньги не купят финал US Open». Эжени Бушар ответила хейтерам Джессики Пегулы

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар красиво отреагировала на пост, касающийся критики, которую необоснованно получает третья ракетка мира американка Джессика Пегула в социальных сетях.

«Я не понимаю, почему Джессику Пегулу ненавидят из-за того, что она чья-то «дочь» и из богатой семьи. Она кажется приземлённым и весёлым человеком. Тоже пахала как проклятая, чтобы подняться в рейтинге. Как и любой другой игрок. Талант и трудовую этику не купишь», — написала одна из фанаток тенниса в социальных сетях.

«Деньги не купят финал US Open, LOL», — ответила на эти слова Бушар.

30-летняя Пегула – дочь крупного американского бизнесмена Терри Пегулы. Он владеет компанией по добыче нефти и газа, а также различными активами в американском спорте.