Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Деньги не купят финал US Open». Эжени Бушар ответила хейтерам Джессики Пегулы

«Деньги не купят финал US Open». Эжени Бушар ответила хейтерам Джессики Пегулы
Аудио-версия:
Комментарии

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар красиво отреагировала на пост, касающийся критики, которую необоснованно получает третья ракетка мира американка Джессика Пегула в социальных сетях.

«Я не понимаю, почему Джессику Пегулу ненавидят из-за того, что она чья-то «дочь» и из богатой семьи. Она кажется приземлённым и весёлым человеком. Тоже пахала как проклятая, чтобы подняться в рейтинге. Как и любой другой игрок. Талант и трудовую этику не купишь», — написала одна из фанаток тенниса в социальных сетях.

«Деньги не купят финал US Open, LOL», — ответила на эти слова Бушар.

30-летняя Пегула – дочь крупного американского бизнесмена Терри Пегулы. Он владеет компанией по добыче нефти и газа, а также различными активами в американском спорте.

Материалы по теме
Соболенко получила на US Open рекордные призовые. Но дочь миллиардера тоже не обидели
Соболенко получила на US Open рекордные призовые. Но дочь миллиардера тоже не обидели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android