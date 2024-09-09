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«Не ожидал такого». Маррей рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры

«Не ожидал такого». Маррей рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, как проводит время после завершения карьеры.

«С тех пор как я закончил карьеру, я чувствую себя по-настоящему свободным. У меня появилось много времени, чтобы делать всё, что захочу. Могу проводить время со своими детьми, играть в гольф или посещать тренажерный зал. Это действительно здорово, не ожидал такого. Думал, что мне будет тяжело на пенсии, что я буду сильно скучать по теннису и захочу вернуться на корт. Пока что всё совершенно противоположно тому, о чём я думал», — приводит слова Маррея The Telegraph.

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

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