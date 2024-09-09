«Не ожидал такого». Маррей рассказал, что изменилось в его жизни после окончания карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, как проводит время после завершения карьеры.

«С тех пор как я закончил карьеру, я чувствую себя по-настоящему свободным. У меня появилось много времени, чтобы делать всё, что захочу. Могу проводить время со своими детьми, играть в гольф или посещать тренажерный зал. Это действительно здорово, не ожидал такого. Думал, что мне будет тяжело на пенсии, что я буду сильно скучать по теннису и захочу вернуться на корт. Пока что всё совершенно противоположно тому, о чём я думал», — приводит слова Маррея The Telegraph.

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.