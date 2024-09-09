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Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии на US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в традиционной фотосессии с трофеем US Open – 2024, которую провела пресс-служба турнира.

Для снимков Синнер выбрал довольно сдержанный образ: белую футболку и кроссовки, темный кардиган и брюки.

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне, Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).