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Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии на US Open — 2024

Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии на US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в традиционной фотосессии с трофеем US Open – 2024, которую провела пресс-служба турнира.

Для снимков Синнер выбрал довольно сдержанный образ: белую футболку и кроссовки, темный кардиган и брюки.

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Фото: пресс-служба US Open

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне, Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).

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