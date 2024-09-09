Алькарас — о Кубке Дэвиса: уверен в себе и готов принять вызов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Дэвиса.

«Чувствую, что условия в этом году немного отличаются от тех, что были два сезона назад. Я бы сказал, что корт и мячи лучше в этом году. С нетерпением жду матча с Чешской Республикой. Уверен в себе и готов принять вызов.

Здесь, в Валенсии, дома, мы мотивированы показать лучший теннис. Очень хочу почувствовать любовь людей. Я проделал хорошую физическую работу после того, как проиграл в Нью-Йорке, чтобы быть на оптимальном уровне в этом Кубке Дэвиса и в последующих турнирах», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года состоится с 10 по 15 сентября в четырёх городах.