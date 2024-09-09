Алексей Селиваненко объяснил, за счёт чего Соболенко удалось выиграть в финале US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил успешное выступление второй ракетки мира Арины Соболенко в финале US Open — 2024.
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«Арина одержала победу в упорном поединке, достойном финала турнира «Большого шлема», со своими теннисными горками и качелями. Если посмотреть статистику самой игры, то, по всей видимости, основным преимуществом Арины стала реализация второй подачи, где она имела преобладающее преимущество. В обоих сетах при счёте 5:5 Арина сыграла на максимальной концентрации, доведя своё игровое преимущество до чемпионского титула», — сказал Селиваненко в интервью Metaratings.
8 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open — 2024 она в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
- 9 сентября 2024
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