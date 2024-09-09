«Не везёт ему». Кузнецова высказалась о том, что подопечные Кэхилла попадаются на допинге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об участии подопечных известного тренера Даррена Кэхилла в допинг-скандалах.

«Даррен Кэхилл как общий знаменатель. Австралиец был последним тренером Андре Агасси, при котором он выиграл «Большой шлем», а вчера Андре вручил кубок нынешнему подопечному Кэхилла Яннику Синнеру. Конечно, в комментариях не могли не вспомнить, что Агасси тоже ловили на запрещёнке — в его случае, правда, был не клостебол, а тяжёлый наркотик. Дело было в далёком 1997 году — американский теннисист провалил допинг-тест, но, как и Янник, избежал дисквалификации. Агасси уверял, что наркотик случайно попал в его организм по вине ассистента. Спустя 11 лет в своей автобиографии Андре признался в намеренном употреблении наркотиков.

Кэхилл, конечно, очень талантливый тренер и хороший парень. Не везёт ему на такие случаи — кто помнит, он также тренировал Симону Халеп. Но на момент допингового скандала они уже не работали, Симона тренировалась с Муратоглу», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.