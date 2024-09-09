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Арина Соболенко трогательно поздравила бойфренда с днём рождения

Арина Соболенко трогательно поздравила бойфренда с днём рождения
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала трогательный пост в честь дня рождения своего возлюбленного – бразильского бизнесмена и автогонщика греческого происхождения Георгиоса Франгулиса.

«С днём рождения, моя любовь (Соболенко написала это на французском языке. – Прим. «Чемпионата»). Мне повезло, что ты рядом. Твоя поддержка бесценна», — подписала пост Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Седьмого сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open, в финале обыграв американку Джессику Пегулу. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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