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Давид Феррер оценил готовность сборной Испании к Кубку Дэвиса

Давид Феррер оценил готовность сборной Испании к Кубку Дэвиса
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Бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос» — 2013, капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

«Это самая сложная группа Кубка Дэвиса из всех возможных. В прошлом году уже была серьёзная битва с Чехией, где результат оказался не в нашу пользу. Каждый сезон отличается от предыдущего. У нас другая команда,. Поддержка публики в Валенсии может помочь нам. Конечно, это будет большой вызов. Я прекрасно осознаю, что календарь очень плотный, поэтому я благодарен ребятам за то, что они здесь», — приводит слова Феррера Punto de Break.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года состоится с 10 по 15 сентября в четырёх городах.

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