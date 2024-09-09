Янник Синнер и Арина Соболенко рассказали, как отпраздновали титулы на US Open – 2024

Чемпионы US Open – 2024 итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко в эфире программы Today Show рассказали, как отпраздновали завоёванные титулы.
Синнер: Ты можешь начать первой.
Соболенко: (смеётся) Проводила время вместе с командой. Мы веселились, вкусно ели и пили. Нам наконец-то нужно было почувствовать это облегчение!
Интервьюер: Маргариты было много?
Соболенко: О, да, очень много!
Интервьюер: Оу, ну тогда мы рады, что ты сегодня смогла прийти к нам!
Соболенко: (смеётся).
Интервьюер: Бургеры, я правильно понимаю?
Янник: Ну, у меня всё проще. Я всегда люблю отмечать едой. Я вообще обожаю есть, хоть и тощий (показывает жестом). Люблю бургеры и картошку. Победу отметили, конечно, иначе.
Соболенко: Мне теперь плохо, что я всё это сказала (смеётся).