Янник Синнер и Арина Соболенко рассказали, как отпраздновали титулы на US Open – 2024

Чемпионы US Open – 2024 итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко в эфире программы Today Show рассказали, как отпраздновали завоёванные титулы.

Синнер: Ты можешь начать первой.

Соболенко: (смеётся) Проводила время вместе с командой. Мы веселились, вкусно ели и пили. Нам наконец-то нужно было почувствовать это облегчение!

Интервьюер: Маргариты было много?

Соболенко: О, да, очень много!

Интервьюер: Оу, ну тогда мы рады, что ты сегодня смогла прийти к нам!

Соболенко: (смеётся).

Интервьюер: Бургеры, я правильно понимаю?

Янник: Ну, у меня всё проще. Я всегда люблю отмечать едой. Я вообще обожаю есть, хоть и тощий (показывает жестом). Люблю бургеры и картошку. Победу отметили, конечно, иначе.

Соболенко: Мне теперь плохо, что я всё это сказала (смеётся).