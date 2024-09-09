Карлос Алькарас объяснил, с чем связаны его неудачные результаты в последних матчах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил неудачное выступление на US Open — 2024.

«На US Open мне не удалось сыграть на том уровне, на котором хотелось бы. Очень сложно выкладываться на все 100% каждый день. Это теннис. Всё может случиться. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. По прошествии нескольких дней, обсуждая это с командой, мы пришли к выводу, что мне не хватило подготовки.

У меня было очень напряжённое лето с «Ролан Гаррос», Уимблдоном и Олимпийскими играми. Я имел всего несколько дней отдыха, из-за чего не успел улучшить то, что хотел к старту турнира в Нью-Йорке. Это опыт, из которого я буду извлекать уроки в будущем", — приводит слова Алькараса Punto de Break.