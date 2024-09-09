Ева Лис обыграла Лесю Цуренко на старте турнира WTA-250 в Монастире
Поделиться
126-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис вышла во второй круг хардового турнира WTA-250 в Монастире (Тунис). В матче первого круга она обыграла 91-ю ракетку мира украинку Лесю Цуренко.
Монастир. 1-й круг
09 сентября 2024, понедельник. 19:40 МСК
91
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
126
Ева Лис
Е. Лис
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Евы Лис один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Хардовый турнир WTA-250 в Монастире (Тунис) проходит с 9 по 15 сентября. Призовой фонд соревнований составит $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.
Комментарии
- 9 сентября 2024
-
23:05
-
22:58
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:12
-
21:57
-
21:52
-
20:30
-
20:29
-
19:58
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
18:58
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
18:37
-
18:08
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:19
-
16:51
-
16:31
-
16:29
-
15:56
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:18
-
14:07