Ева Лис обыграла Лесю Цуренко на старте турнира WTA-250 в Монастире

126-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис вышла во второй круг хардового турнира WTA-250 в Монастире (Тунис). В матче первого круга она обыграла 91-ю ракетку мира украинку Лесю Цуренко.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Евы Лис один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Хардовый турнир WTA-250 в Монастире (Тунис) проходит с 9 по 15 сентября. Призовой фонд соревнований составит $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.