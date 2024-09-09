«Мы гордимся». В Gucci отреагировали на титул Янника Синнера на US Open – 2024

Итальянский дом моды Gucci поздравил первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате США – 2024. Янник с лета 2022 года является амбассадором данного премиального бренда.

«Браво, Янник, наш №1! Мы полны гордости за нашего мирового амбассадора в связи с его исторической победой в Нью-Йорке и завоеванием им второго титула чемпиона турнира «Большого шлема»», — говорится в сообщении бренда.

В титульном поединке Синнер сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

Синнер в этом сезоне также выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024. В финале он в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).