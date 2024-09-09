«Ребята, не волнуйтесь». Соболенко призналась, что продолжает отмечать победу на US Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост, сообщив фанатам, что продолжает праздновать победу на US Open – 2024.

«Да начнётся вечеринка (эмодзи – «шампанское», «пальмы», «кубок», «смех до слёз»). Я знаю, знаю… Не волнуйтесь, ребята, я вернусь к тренировкам через несколько дней, а пока… (эмодзи – «танцы»)», — написала Соболенко в социальных сетях.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.