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«Ребята, не волнуйтесь». Соболенко призналась, что продолжает отмечать победу на US Open

«Ребята, не волнуйтесь». Соболенко призналась, что продолжает отмечать победу на US Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост, сообщив фанатам, что продолжает праздновать победу на US Open – 2024.

«Да начнётся вечеринка (эмодзи – «шампанское», «пальмы», «кубок», «смех до слёз»). Я знаю, знаю… Не волнуйтесь, ребята, я вернусь к тренировкам через несколько дней, а пока… (эмодзи – «танцы»)», — написала Соболенко в социальных сетях.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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