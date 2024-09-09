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79 из 80 последних турниров «Большого шлема» у мужчин выиграли европейцы

79 из 80 последних турниров «Большого шлема» у мужчин выиграли европейцы
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Интересная закономерность была выявлена по итогам завершения последнего турнира «Большого шлема» в 2024 году у мужчин.

Оказалось, что 79 из 80 последних титулов на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде взяли европейские теннисисты. Единственным исключением стал бывшая третья ракетка мира представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро, который выиграл US Open в 2009 году.

Завершившийся вчера, 8 сентября, американский мэйджор продолжил вышеописанную тенденцию. Победителем US Open – 2024 стал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

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