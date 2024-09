«Сплю в хорошей компании». Паула Бадоса поделилась неожиданным фото из отеля

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась неожиданным фото из отеля в Нью-Йорке. На стене в спальне оказался постер шестой ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф.

Фото: Страница Бадосы в соцсетях

«Сплю в хорошей компании», — подписала Бадоса фото, опубликованное на своей странице в социальных сетях.

На прошедшем US Open — 2024 Бадоса уступила восьмой ракетке мира американке Эмме Наварро в матче за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла со счётом 2:6, 5:7. Кори Гауфф, в свою очередь, не смогла защитить титул чемпионки US Open. В матче четвёртого круга её также обыграла Эмма Наварро. Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является представительница Беларуси Арина Соболенко.