«Пусть ракетка всё скажет за меня». Слоган NIKE в честь победы Соболенко на US Open

Производитель экипировки Nike, лицом которого является вторая ракетка мира Арина Соболенко, поздравил белорусскую теннисистку с победой на US Open — 2024. В честь этого события на официальной странице бренда в социальных сетях появился новый слоган, посвящённый Арине Соболенко: «Пусть ракетка всё скажет за меня».

Фото: NIKE

8 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open — 2024 она в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.