Анна Блинкова потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Монастире

79-я ракетка мира российская биатлонистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Соревнования проходят на хардовом покрытии.

В стартовом матче Блинкова (8) со счётом 4:6, 4:6 проиграла 115-й ракетке мира представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Соррибес-Тормо в Монастире станет победительница матча Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Яна Фетт (Хорватия).