Анна Блинкова потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Монастире
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79-я ракетка мира российская биатлонистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Соревнования проходят на хардовом покрытии.
Монастир. 1-й круг
09 сентября 2024, понедельник. 21:00 МСК
79
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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115
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
В стартовом матче Блинкова (8) со счётом 4:6, 4:6 проиграла 115-й ракетке мира представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Соррибес-Тормо в Монастире станет победительница матча Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Яна Фетт (Хорватия).
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