Видео: Янник Синнер и Арина Соболенко кривляются на камеру с трофеями US Open — 2024

Чемпионы US Open – 2024 итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко в рамках праздничных мероприятий в Нью-Йорке записали шуточное видео с трофеями. На нём они кривляются с наградами на камеру.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

8 сентября 23-летний Синнер завоевал второй в карьере титул чемпиона мэйджора. В титульном поединке на US Open – 2024 Синнер сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Янник одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.