Тренер Синнера — о допинг-деле: постоянно говорю Яннику, что он не сделал ничего плохого

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер первой ракетки мира итальянского спортсмена Янника Синнера, поделился эмоциями после успешного выступления подопечного на US Open — 2024, а также в очередной раз высказался о положительных допинг-пробах Синнера.

«Я не главный тренер в этой команде, Симоне [Ваньоцци] — главный. Знайте, у меня просто больше всего опыта. За последние четыре месяца многое из того, что происходило вокруг команды, легло на мои плечи. Я старался сохранять спокойствие, сосредоточиться на достижениях. Постоянно говорю ему, что он не сделал ничего плохого. Сказал, чтобы мы сосредоточились на теннисе и более профессионально подошли к этому периоду. В конце концов, мы справились с этим, несмотря на стрессовые моменты», — сказал Кэхилл в интервью на телеканале ABC.

Вчера, 8 сентября, в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.