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Фото: Арина Соболенко встретилась с дочкой Майкла Джексона на показе Off-White

Фото: Арина Соболенко встретилась с дочкой Майкла Джексона на показе Off-White
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила показ итальянского бренда уличной одежды Off-White, который прошёл в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На мероприятии Арину сопровождал её бойфренд — бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис.

Фото: Michael Loccisano/Getty Images

На фото Соболенко позирует с моделью Алессандрой Амбросио, дочкой Майкла Джексона Пэрис Джексон и сербским инфлюенсером Тамарой Калинич.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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