Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче первого круга она обыграла американку Сачию Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Гвадалахара. 1-й круг
09 сентября 2024, понедельник. 22:10 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Сачия Викери
160
США
Сачия Викери
С. Викери

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Викери пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

Материалы по теме
Стала известна сетка турнира в Гвадалахаре, где сыграют две российские теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android