Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче первого круга она обыграла американку Сачию Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Гвадалахара. 1-й круг
09 сентября 2024, понедельник. 22:10 МСК
42
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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160
Сачия Викери
С. Викери
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Викери пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.
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