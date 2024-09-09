Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче первого круга она обыграла американку Сачию Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Викери пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.