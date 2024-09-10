Синнер повторил достижение Надаля, выиграв 14 сетов подряд в финалах турниров ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение испанца Рафаэля Надаля, выиграв 14 сетов подряд в финалах турниров категории ATP.

Вчера, 8 сентября, в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.