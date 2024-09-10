«Вернусь сильнее». Тейлор Фритц опубликовал пост о своём выступлении на US Open — 2024

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал пост о своём выступлении на US Open – 2024. На домашнем мэйджоре Фритц дошёл до финала, где со счётом 3:6, 4:6, 5:7 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
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«Последние две недели стали невероятным путешествием для меня. Я выложился по полной, и, хотя всё закончилось не так, как я хотел бы, любовь и поддержка от всех вас очень многое значат для меня. Спасибо тебе, US Open. Поздравляю Янника Синнера с потрясающим турниром. В следующем году я вернусь сильнее», — написал Фритц в социальных сетях.
На пост Фритца отреагировала пресс-служба ATP. «Какой же выдающийся год, Тейлор! И это ещё не всё, продолжай в том же духе. Ты исключительный», — написала ассоциации в комментариях.
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