Джессика Пегула подвела итоги своего выступления на US Open — 2024

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала пост о своём выступлении на Открытом чемпионате США – 2024.

На домашнем турнире «Большого шлема» Пегула (6) дошла до финала, где со счётом 5:7, 5:7 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2). Для Джессики этот финал стал дебютным на «Шлемах» в одиночном разряде.

«Какой сумасшедший месяц! Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать в последние несколько недель. Мой первый финал «Шлема» и множество других важных событий. В субботу на арене Артура Эша была невероятная атмосфера! Спасибо за невероятную поддержку, которую я получила, и мои поздравления Арине и её команде», — написала Пегула в социальных сетях.