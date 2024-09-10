Джессика Пегула подвела итоги своего выступления на US Open — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала пост о своём выступлении на Открытом чемпионате США – 2024.
На домашнем турнире «Большого шлема» Пегула (6) дошла до финала, где со счётом 5:7, 5:7 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2). Для Джессики этот финал стал дебютным на «Шлемах» в одиночном разряде.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Какой сумасшедший месяц! Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать в последние несколько недель. Мой первый финал «Шлема» и множество других важных событий. В субботу на арене Артура Эша была невероятная атмосфера! Спасибо за невероятную поддержку, которую я получила, и мои поздравления Арине и её команде», — написала Пегула в социальных сетях.
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