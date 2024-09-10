Надежда Петрова: на US Open разочаровала Мирра Андреева

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова оценила выступление российских теннисисток на US Open — 2024

«Разочаровала Мирра Андреева: у неё, на мой взгляд, была хорошая турнирная сетка, и я ждала её матча со Свёнтек. Но не сложилось. Порадовала Шнайдер, классно отыгравшая всю послеолимпийскую серию. А также Самсонова, Потапова, Павлюченкова. К сожалению, в одиночном разряде до второй недели добрались только две наших девушки», — приводит слова Петровой GoTennis.

В матче второго круга одиночного разряда US Open 17-летняя Андреева (21) со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер.