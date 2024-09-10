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Надежда Петрова — о Свёнтек: её надо обыгрывать именно на харде

Надежда Петрова — о Свёнтек: её надо обыгрывать именно на харде
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова высказалась о неудачном результате первой ракетки мира Иги Свёнтек на US Open — 2024

«Скорее всего, её надо обыгрывать именно на харде. Потому что на земле Ига гораздо сильнее. В нынешнем году у неё уже были поражения от разных соперниц. Конечно, чем больше Ига проигрывает, тем больше у других теннисисток укрепляется вера в возможность успеха в матчах с ней. Что касается её имиджа, сейчас ожидается серия азиатских турниров, где Ига сможет его восстановить.

Жалобы на календарь? Она сама составляет себе его. Да, есть обязательные турниры, включая «мэйджоры». Не помню точно, сколько их, но не так много. Хотя из-за Олимпиады нынешний год выдался несколько скомканным", — приводит слова Петровой GoTennis.

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