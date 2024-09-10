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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче первого круга она обыграла представительницу Сербии Александру Крунич. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0.

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2024, вторник. 01:10 МСК
Александра Крунич
283
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Камилла Рахимова
89
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из пяти. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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