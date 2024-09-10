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Ангелина Калинина проиграла на старте турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Ангелина Калинина проиграла на старте турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) с представительницей Мексики Ренатой Сарасуа. Встреча завершилась победой мексиканки со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2024, вторник. 03:10 МСК
Ангелина Калинина
52
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		3 6
         
Рената Сарасуа
85
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Калинина выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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