Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко pfzdbkf, что не следит за своим местом в рейтинге WTA.

«Я не думаю о рейтинге, если честно. Я не проверяю, где буду после турнира. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе и знаю, что если на каждом турнире я смогу играть в свой лучший теннис и привнесу этот боевой дух в каждую игру, то смогу снова стать первой ракеткой мира. Поэтому я сосредоточена на себе: на совершенствовании себя как игрока и как личности. Да, надеюсь, однажды я увижу себя на вершине рейтинга». — сказала Соболенко в интервью для US Open Press после победы в финале US Open — 2024/

Напомним, 7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.