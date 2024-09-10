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Фото Янника Синнера и Анны Калинской попало на обложку итальянской газеты

Фото Янника Синнера и Анны Калинской попало на обложку итальянской газеты
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Совместная фотография первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российской теннисистки Анны Калинской (14-й номер рейтинга WTA) попала на обложку итальянской газеты Tuttosport. На снимке влюблённые позируют с кубком US Open.

Фото: Газета Tuttosport

Напомним, в финале US Open — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.

23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.

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