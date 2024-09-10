«Все ждут, что он победит везде, но это невозможно». Давид Феррер — о Карлосе Алькарасе

Капитан сборной Испании экс третья ракетка мира Давид Феррер высказался о самокритике четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса после его раннего вылета с US Open — 2024.

«Я думаю, что это нормально и что он немного перебарщивает с критикой. Когда ты проигрываешь, всегда есть момент, когда всё драматизируется. Карлос провёл очень много матчей, выиграл два турнира «Большого шлема». Олимпийские игры, на которых я находился с ним, были очень напряжёнными, после которых он почти сразу же отправился в Цинциннати и на Открытый чемпионат США. Теперь он смог отдохнуть, перезагрузился, что является важным моментом, и он продолжает проводить очень хороший год. В этом я спокоен, Карлос так хорош, потому что он очень требователен к себе, это нормально и логично. И с годами он научится относиться к поражениям как к нечто естественному. Он создаёт иллюзии, и с учётом внешней атмосферы, ожиданий, людей, которые не так увлечены миром тенниса, ожидается, что он победит везде. Но это практически невозможно, проигрывали даже Федерер, Надаль и Джокович, лучшие в истории», — приводит слова Феррера AS.

Напомним, 21-летний испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление на US Open — 2024 во втором круге, уступив 68-му номеру рейтинга ATP нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6).

С 10 по 15 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка Дэвиса 2024 года. Сборная Испании свой первый матч в группе В проведёт в среду, 11 сентября, с командой Чехии.