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«Пошли мурашки». Янник Синнер рассказал о важных словах тренера перед финалом US Open

«Пошли мурашки». Янник Синнер рассказал о важных словах тренера перед финалом US Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие слова тренера Даррена Кэхилла были для него самыми важными в преддверии финала US Open — 2024.

«Лучший комплимент я получил от Даррена перед финалом. Он сказал: «Знаешь, какие два человека больше всего тобой гордятся? Твои родители». У меня от этого пошли мурашки. Он сам отец, и это оказало на меня особое воздействие, ведь он точно знает, через что я прошёл», — приводит слова Синнера Tennis365.

Напомним, в финале US Open — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований. 23-летний итальянец выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии.

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