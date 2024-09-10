«Самое ценное — это передать ему опыт». Давид Феррер — о совете для Карлоса Алькараса

Капитан сборной Испании экс третья ракетка мира Давид Феррер ответил на вопрос, какой бы он дал совет четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу.

«Не существует единого совета или идеального, это зависит от теннисиста и данного момента. Больше, чем советы, самое ценное — это передать ему опыт того, что вы пережили, и дать ему понять, что многие через это прошли. То, что он будет знать, что есть люди, которые через это прошли, важно для относительности определённых теннисных аспектов», — приводит слова Феррера AS.

Напомним, 21-летний испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление на US Open — 2024 во втором круге, уступив 68-му номеру рейтинга ATP нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6).