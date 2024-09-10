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Капитан сборной Испании ответил на вопрос, сыграет ли Алькарас в паре на Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании ответил на вопрос, сыграет ли Алькарас в паре на Кубке Дэвиса
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Капитан сборной Испании Давид Феррер ответил на вопрос, сыграет ли третья ракетка мира Карлос Алькарас в парном разряде в матче Кубка Дэвиса — 2024 с Чехией, который состоится в среду, 11 сентября.

— Есть ли шанс увидеть Алькараса в Валенсии в паре с Марселем Гранольерсом?
 — Тьфу, я этого не знаю… (смеётся) В среду, за час до парного матча, вы узнаете. До тех пор… — сказал Феррер в интервью испанскому изданию AS.

С 10 по 15 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка Дэвиса 2024 года. Сборная Испании свой первый матч в группе В проведёт в Валенсии, 11 сентября, с командой Чехии.

Напомним, 21-летний испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление на US Open — 2024 во втором круге, уступив 68-му номеру рейтинга ATP нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6).

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