Давид Феррер высказался о допинговом скандале с участием Янника Синнера

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о допинговом скандале с участием первой ракетки мира итальянсого теннисиста Янника Синнера.

«Его победа на US open кажется мне более чем заслуженной. Я думаю, что каждая ситуация с положительным результатом допинг-теста сугубо индивидуальна и нельзя сравнивать определённые случаи и их наказания. В ситуации с Янником это было изучено, причина была известна, и было видно, что доза минимальна. Кроме того, я на 100% убежден, что Янник сделал это не для того, чтобы улучшить свои результаты. Это была человеческая ошибка, но не более того. Мое мнение о Яннике таково, что он заслужил победу на US Open, он был лучше всех. И если он не был наказан, то это потому, что дело было изучено. Я прочитал страницы, причины, и я согласен. Нужно продолжать совершенствоваться в вопросе антидопинга и составить чёткие правила», — приводит слова Феррера AS.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста, но итальянец избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

В воскресенье, 8 сентября, Синнер стал победителем Открытого чемпионата США — 2024.