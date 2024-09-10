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Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание дня, сетка соревнований

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание дня, сетка соревнований
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В ночь с 10 на 11 сентября пройдёт очередной соревновательный день на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика), будут сыграны матчи первого круга.

Календарь турнира в Гвадалахаре
  • 22:00. Татьяна Мария (Германия) — Эшлин Крюгер (США).
  • 22:00. Кимберли Бирелл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония).
  • 23:30. Кэролайн Доулхайд (США) — Мартина Тревизан (Италия).
  • 23:30. Ана-София Санчес (Италия) — Лукреция Стефанини (Италия).
  • 1:00. Марина Стакушич (Канада) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).
  • 3:00. Александра Эала (Филиппины) — Мари Боузкова (Чехия).
  • 4:30. Эмина Бектас (США) — Магдалена Френх (Польша).
Сетка турнира в Гвадалахаре

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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