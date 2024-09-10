Тейлор Фритц: cейчас не нужно показывать невероятный теннис, чтобы далеко пройти в сетке

Финалист US Open — 2024 седьмая ракетка мира Тейлор Фритц рассказал о своём турнирном пути на Открытом чемпионате США.

«Карлос Алькарас, Новак Джокович и другие сильные теннисисты рано проиграли, и это открыло дорогу в сетке. Я вышел в финал, не чувствуя, что сыграл свой лучший теннис на этом турнире. Да, может быть, соревнования стали более открытыми. Я больше не чувствую, что нужно играть в невероятный теннис, чтобы далеко продвинуться в турнирной сетке. Если бы мне пришлось играть с Новаком, мне действительно нужно было бы показать исключительный теннис. Но в нынешнем виде, играя просто хорошо, можно без проблем дойти до четвертьфинала. Но чтобы победить лучших, ничего не меняется, нужно всегда выкладываться на полную», — сказал американский теннисист на пресс-конференции после финального матча US Open с Янником Синнером (3:6, 4:6, 5:7).

Напомним, 21-летний испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление на US Open — 2024 во втором круге, уступив 68-му номеру рейтинга ATP нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6). 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину (4:6, 4:6, 6:2, 4:6) в третьем круге соревнований в США.