Гарбинье Мугуруса: Надаль сдержан, Алькарас больше говорит и высказывает мнение

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса сравнила поведение соотечественников Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса с тем, как вела себя во время карьеры.

«Бывают моменты, когда мы много думаем о том, что говорим, чтобы нас не критиковали. Но мне нравится высказывать своё мнение. Рафа [Надаль] в этом отношении более сдержан. Мне нравится Карлос [Алькарас], он кажется мне более уверенным в себе. Он моложе, больше говорит и высказывает своё мнение. И я думаю, что люди тоже ценят это, а не то, что измеряют словами», — сказала Мугуруса в интервью журналу Esquire.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Она выиграла два «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017.