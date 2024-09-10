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ВАДА не стало подавать апелляцию по допинговому делу Янника Синнера

ВАДА не стало подавать апелляцию по допинговому делу Янника Синнера
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер был окончательно оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила итальянская газета Corriede della Sera со ссылкой на секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS).

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало подавать апелляцию на решение по данному делу. 21-дневный срок подачи апелляции уже истёк.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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